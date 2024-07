Sisma campi flegrei: controlli ultimati, nessun danno alla sede stradale La comunicazione da parte dell'Anas

In seguito all’evento sismico odierno delle ore 13.46 originatosi dai Campi Flegrei, Anas ha attivato i protocolli previsti per le verifiche delle limitrofe tratte stradali in gestione.

In particolare, i tecnici hanno svolto controlli sulle tratte stradali più prossime alla zona dell’epicentro e nel dettaglio: SS7 Quater “Domitiana”, SS686 “di Quarto”, SS162 NC “Asse Mediano”, fino a Giugliano in Campania. Le attività eseguite non hanno evidenziato danni strutturali o necessità di limitare la circolazione.