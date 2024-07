Scampia: i funerali delle vittime anticipati per colpa del forte caldo Le celebrazioni alle 9 in Piazza Giovanni Paolo II: accesso consentito entro le 8 e 45

Questa mattina, nel corso di una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi, riunito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per seguire la vicenda del crollo di Scampia, in considerazione del comunicato della Protezione civile della Regione Campania del 27 luglio scorso relativo alle "ondate di calore" previste per i prossimi giorni, sentite le autorità religiose e acquisita la disponibilità dei familiari delle vittime, si è convenuto sull'opportunità di anticipare la celebrazione funebre alle ore 9 di lunedì domani nella Piazza Giovanni Paolo II di Scampia L'accesso alla Piazza sarà consentito entro le ore 8.45.