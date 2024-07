Ladro in Apecar ruba tutti i tombini nella strada dei presepi E' stato necessario transennare i buchi lasciati dal furto per evitare pericoli ai turisti

In via San Gregorio Armeno, la strada dei pastori del presepe di Napoli nota in tutto il mondo, qualcuno stanotte ha rubato tutte le grate di ghisa dei tombini. Se ne sono accorti gli artigiani all'apertura delle botteghe affollatissime nel periodo di Natale ma meta di tanti visitatori, italiani e stranieri, anche in estate. E' stato necessario transennare i buchi che si sono aperti dopo il furto per evitare pericoli ai passanti. Il furto peraltro è stato immortalato dalle immagini della videosorveglianza di zona. In azione un ladro solitario a bordo di una moto Ape. Il furto è avvenuto poco prima delle 3 della notte. Un analogo furto era stato compiuto appena quattro giorni fa in vico San Nicola alla Dogana, nei pressi del porto. Non è chiaro se si tratti di persone diverse. Pare che esista un florido mercato nero sul quale viene rivenduta la ghisa rubata. Si tratta di uno dei metalli preferiti perchè più facilmente rivendibili. Per altro, negli ultimi anni il valore della ghisa è praticamente raddoppiato, passando da 250 a 500 euro alla tonnellata