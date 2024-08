Pianura, sorpreso con la droga: arrestato un 35enne L'intervento deciso della polizia dopo un tentatico di fuga

Gli agenti del commissariato Pianura, hanno notato in via Napoli un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di una shopper contenente 9 bustine di marijuana del peso di 462 grammi circa e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 35enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.