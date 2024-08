Minaccia e aggredisce la compagna: arrestato un 49enne L'intervento immediato della polizia ha evitato il peggio

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in un ufficio postale a Piscinola per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal proprio compagno, ancora presente sul posto, come già avvenuto in precedenti occasioni; pertanto, gli operatori hanno raggiunto l'uomo tentando di riportarlo alla calma ma lo stesso, non curandosi della loro presenza, ha continuato a minacciare la donna finché non è stato bloccato.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che lo stesso, all’interno dell’ufficio postale, dopo aver aggredito fisicamente la compagna, aveva tentato di asportarle la borsa per impossessarsi del denaro.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata rapina.