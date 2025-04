Il rimpianto Kvaratskhelia e "l'oggetto misterioso" Okafor Il sostituto del georgiano, che incanta col PSG, nelle ultime tre partite non è nemmeno entrato

Più che la sua partenza a gennaio, il grande rimpianto dei tifosi del Napoli è non aver trovato un sostituto all'altezza. La prodezza del georgiano in Champions League nella gara tra il Paris Saint Germain e l'Aston Villa, fa capire quanto sia alto il potenziale offensivo che si è perso nel mercato invernale. Al posto del georgiano è arrivato Okafor in prestito dal Milan, che nelle ultime 3 partite non è nemmeno entrato e che è stato utilizzato soltanto per una manciata di minuti. E Conte ha tolto ogni equivoco spiegando che l'esterno è in ritardo di condizione. E il Napoli ne risente, visto che il potenziale offensivo si è abbassato, nonostante Kvaratskhelia non abbia fatto una prima parte di stagione memorabile. Si segna di meno e si vince di meno: al di là dell'ormai certificata "crisi" dei secondi tempi, la squadra azzurra fa fatica a vincere: appena due vittorie nelle ultime 7 partite. Vero che è arrivata una sola sconfitta, quella a Como, ma la frenata è evidente. Dopo un grande girone d'andata gli azzurri continuano a speculare sull'ottimo bottino, ma per tentare l'assalto all'Inter, che resta comunque a soli 3 punti di distanza, servirà un deciso cambio di passo.