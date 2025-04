I trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup in esposizione Al Tennis Vomero boom di presenze e cerimonia ufficiale con i campioni

Festa del Tennis al Tennis Club Vomero per l’arrivo dei trofei della Coppa Davis e della BJK Cup: dalle ore 9 alle ore 17 l’apertura gratuita al pubblico per ammirare le due coppe mondiali vinte dall’Italia è stata un successo, con tantissimi appassionati che hanno ammirato i due trofei mondiali vinti dall’Italia nel 2024, risultato che solo altre tre nazioni nella storia del tennis hanno ottenuto in passato: Australia, Usa e Gran Bretagna.



In contemporanea, sempre dalle ore 9 fino alle 17, sui campi del circolo collinare presieduto da Francesco De Lise, proprio durante l’esposizione dei due trofei mondiali al pubblico, sono andati in scena due eventi promozionali, “Racchette di classe” e “Tennislandia”, con il coordinamento del settore tecnico del Club e del direttore tecnico Aldo Russo, che hanno coinvolto oltre 500 tra studenti e allievi delle scuole tennis di numerosi circoli di Napoli e provincia. Una vera e propria Festa del Tennis. I due trofei domani saranno trasferiti dal Tennis Vomero al TC 2002 Benevento per l’ultima tappa del Trophy Tour in Campania, programmata per domani 10 aprile.



Nel pomeriggio la cerimonia di premiazione. Il presidente del Tennis Club Vomero Francesco De Lise ha premiato il campione napoletano Pietro Marzano, giocatore di Coppa Davis dal 1969 al 1973 e con lui Massimo Cierro convocato in Coppa Davis nel 1985, bandiere del Tennis Vomero. Riconoscimenti per altri grandi giocatori del tennis campano quali Gianni Cierro, Luigi Chiaiese, Alfonso Pastore, con la presenza dell’azzurro di Coppa Davis Gaetano Di Maso, di Ciro Cierro e dei dirigenti federali Virginia Di Caterino, consigliere nazionale, e di Angelo Chiaiese, presidente Fitp Campania. Con loro, ospiti dell’evento Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, e il comandante dei Carabinieri Marco Minicucci. Ospite d’onore della serata lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, cantore di Napoli e delle eccellenze dello sport della città.