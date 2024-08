Reagiscono ai controlli dei vigili, denunciati musicisti di strada Durante i controlli in piazza Carità

La Polizia locale di Napoli è intervenuta in piazza Carità per sanzionare una coppia di musicisti napoletani di 56 e 37 anni che, in violazione del regolamento comunale, si stavano esibendo in dinanzi alla chiesa di San Liborio con strumenti musicali elettronici amplificati.

I due musicisti hanno reagito al controllo insultando e minacciando di morte gli agenti per poi tentare la fuga fermati da altra pattuglia intervenuta in supporto. I due uomini sono stati verbalizzati per la violazione del Regolamento comunale e denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.