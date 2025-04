Polemiche su Vinitaly: Coldiretti Napoli prende distanze da Camera di Commercio "Riteniamo fondamentale mantenere un clima di collaborazione e garbo istituzionale"

La Coldiretti Napoli prende le distanze dalle dichiarazioni contro l’operato della Regione Campania rilasciate dal presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, a margine della conferenza di apertura delle attività della Campania al Vinitaly a Verona di domenica 6 aprile 2025.

"Le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio di Napoli che ha accusato la Regione Campania di aver trascurato le aziende napoletane, sono un attacco diretto alla persona del presidente della Regione e nulla hanno in comune con il percorso che la Coldiretti Napoli ha intrapreso nel direttivo camerale al fianco delle aziende che rappresenta. Affermazioni che non contribuiscono al dialogo costruttivo necessario per affrontare le sfide che il nostro settore sta attraversando.

Riteniamo fondamentale mantenere un clima di collaborazione e garbo istituzionale, specialmente in un periodo così delicato per l’economia e l’agricoltura campana. La Campania è una terra ricca di risorse agricole e tradizioni, e in questo contesto è essenziale che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per promuovere e valorizzare il nostro patrimonio produttivo.

Coldiretti Napoli invita a un confronto basato sul rispetto e sull’obiettivo comune di sostenere gli agricoltori e le imprese locali, senza cadere in polemiche distruttive.

Ci auguriamo che le istituzioni possano concentrarsi sulle soluzioni concrete per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un futuro prospero per il settore agricolo napoletano".