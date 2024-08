Malore alla guida, poi l'impatto contro un muro: muore 67enne napoletano La Procura ha sequestrato la salma ed il veicolo

Gli agenti della Polizia Locale del Reparto infortunistica stradale sono intervenuti in Via Palermo per un sinistro stradale. Gli agenti hanno constatato che all’intersezione con Via Ammaturo una Fiat Punto era impattata con il muro di cinta del civico 111. All'interno un cittadino napoletano di 67 anni riverso verso il sedile destro del passeggero. All’arrivo del 118 il personale medico ne ha constatato il decesso, dovuto probabilmente ad un malore.

Dai primi rilievi effettuati gli agenti della Polizia Locale hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Presumibilmente il conducente ha impattato proprio a seguito del malore che lo ha portato alla morte.

La Procura di Napoli ha sequestrato la salma ed il veicolo per ulteriori accertamenti.