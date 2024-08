Poggioreale: detenuto tenta di strangolare due ispettori De Lia (CON.SI.PE.): "Da tempo chiediamo l'espulsione definitiva dal nostro Paese"

Con la pretesa di essere trasferito dal carcere di Poggioreale, un detenuto 41enne albanese ha aggredito due ispettori della Polizia Penitenziaria: ha prima tentato di strangolarli per poi colpirli con un punteruolo artigianale ricavato da una forchetta di plastica.

De Lia: "Da tempo chiediamo l'espulsione definitiva dal nostro Paese"

"Per fortuna l'intervento dell'esiguo personale di turno presente si è scongiurato il peggio. - ha spiegato Tommaso De Lia, segretario regionale CON.SI.PE. (Conferederazione Sindacati Penitenziari) - Questi sono episodi gravissimi che devono indurci ad adottare seri e concreti provvedimenti. Da tempo chiediamo che i detenuti extracomunitari siano espulsi definitivamente dal nostro Paese".

Castaldo: "Auspicabile che lo Stato desse un segnale forte a questi atti"

"L'increscioso fenomeno delle aggressioni va gestito con un celere intervento del legislatore lanciando un messaggio chiaro e concreto per chi si rende autore di aggressioni violente ai danni del personale di Polizia Penitenziaria, ci si auspica provvedimenti esemplari e deterrenti che siano da monito. - ha aggiunto vicepresidente CON.SI.PE Luigi Castaldo - Sarebbe auspicabile che lo Stato desse un segnale forte a questi atti, a dimostrazione che non ci si piega ad atteggiamenti violenti. Il CON.SI.PE. esprime massima solidarietà al personale coinvolto in questa grave aggressione".