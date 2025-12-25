Firma in caserma con la pistola nei pantaloni, 24enne arrestato dai carabinieri

Casoria: Firma in caserma con la pistola nei pantaloni, 24enne arrestato dai carabinieri...

Quale luogo e momento migliori per portare una pistola nei pantaloni? Certamente non una caserma dei Carabinieri e indubbiamente non durante la firma quotidiana imposta dal giudice.

E invece, nella stazione di Arpino di Casoria, accade proprio questo. Un uomo di 24 anni, sottoposto all’obbligo di firma, si è presentato in caserma all'orario stabilito.

Un forte odore di marijuana ha spinto i militari a eseguire una perquisizione ma piuttosto che la droga, è stata trovata una pistola. Sequestrata una Togarev con matricola abrasa con caricatore con 2 proiettili calibro 7,63. L'uomo è ora in carcere.

