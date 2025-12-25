Napoli, lo scrittore Maritato annuncia la nuova drammaturgia su Pasolini Debutterà a gennaio con un tour nazionale e che partirà simbolicamente in città

“In occasione del Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato premiato per il percorso culturale e artistico legato a “La fine del diverso”, opera che negli anni ha contribuito a riaprire il dibattito pubblico sulla figura e sull’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. A margine della premiazione, Maritato ha annunciato una nuova drammaturgia originale, che debutterà a gennaio con un tour nazionale e che partirà simbolicamente da Napoli. “La drammaturgia porterà in scena un Pasolini che parla a se stesso e alla propria coscienza - ha detto Maritato -, un dialogo interiore tra l’uomo, il poeta e il testimone del suo tempo, in cui vita, contraddizioni e morte si intrecciano in una scrittura essenziale e radicale. L’opera nasce come naturale evoluzione di La fine del diverso, segnando il passaggio dal libro alla scena, con un linguaggio pensato per il pubblico contemporaneo e per una riflessione critica sul presente”. Nel corso dell’intervento, Maritato ha poi dichiarato in prima persona “che questo progetto rappresenta un atto teatrale e civile, non celebrativo, in cui Pasolini torna a interrogare il Paese attraverso un confronto diretto con se stesso, e che il tour nazionale costituirà il primo passo di un percorso più ampio”. Maritato ha inoltre comunicato di essere già al lavoro su un nuovo progetto cinematografico, ispirato allo stesso impianto drammaturgico, “con l’obiettivo di svilupparlo in vista della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La strada è quella di riportare Pasolini sempre più al centro del dibattito culturale italiano come voce ancora capace di parlare al presente e alla coscienza collettiva”.