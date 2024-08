Napoli, agenti della Municipale aggrediti durante i controlli Agenti presi a calci e sputi da due cittadini stranieri

Una pattuglia della Polizia Locale di Napoli, impegnata nel controllo di un artista di strada che stava tenendo uno spettacolo musicale, è stata aggredita da due cittadini stranieri, un uomo e una donna. I due soggetti, per interrompere i controlli, hanno colpito i due agenti con calci e sputi provocando lesioni ad entrambi gli operatori.

Arrestati con l'ausilio di altra pattuglia sopraggiunta, i due sono stati poi sottoposti a rito direttissimo e condannati ad un anno pena sospesa, condizionata allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, per 6 mesi per due ore al giorno, presso gli uffici della Città metropolitana di Napoli.

Un'altra pattuglia della Unità operativa Avvocata, in via Toledo, è stata allertata da un negoziante per il furto di merce da parte di un soggetto di origini georgiane che cercava di allontanarsi. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e a fermare l'uomo che cercava di dileguarsi tra la folla. Nello zaino è stata rinvenuta merce etichettata ed imballata con cartellini di altre attività commerciali della stessa via Toledo. Il soggetto è risultato clandestino e senza documenti per cui è stato condotto in Questura per l'avvio della procedura di espulsione in attesa della formalizzazione delle querele da parte dei negozianti.

Un altro uomo è stato denunciato, sempre da personale della unità operativa Avvocata, dopo aver tentato di sottrarsi all'identificazione dopo la contestazione di violazioni al codice della strada; lasciati scendere i parenti che erano a bordo dell'autoveicolo si è dato alla fuga alla guida dello stesso. Qualche minuto più tardi, ritornato sul posto, ha inveito contro gli operatori rifiutando di farsi identificare costringendo gli agenti a condurlo presso gli uffici per l'identificazione dopo di che è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Personale dell'Unità Operativa Vomero è intervenuto invece in Piazza Medaglie D'oro, nei pressi di un bar, dove un cittadino extracomunitario inveiva e minacciava i passanti. Giunti sul posto, constato l'evidente stato di agitazione del soggetto, gli agenti hanno cercato di identificarlo ma questi, per tutta risposta, ha scaraventato un tavolino del bar contro alcuni passanti per poi darsi alla fuga. Raggiunto all'interno del mercatino de Bustis l'uomo sempre più agitato ha colpito uno degli operatori della Polizia Locale con una gomitata e solo grazie all'intervento di pattuglie giunte in ausilio è stato poi tratto in arresto.