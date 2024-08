Movida sotto scacco a Napoli: arresti, sanzioni e denunce Focus dei controlli soprattutto nell'area occidentale della città maggiormente frequentata di notte

Week end ntenso per i militari delle compagnie Centro, Bagnoli e Vomero. Si parte proprio dal cuore del capoluogo con 4 parcheggiatori abusivi denunciati. Due erano nei pressi di piazza Matteotti, gli altri in via Generale Orsini.

Una 40enne e un 38enne risponderanno di guida senza patente, 7 i giovani sanzionati per uso di droghe.

32 le contravvenzioni al codice della strada per altrettanti automobilisti e motociclisti incoscienti. Molti in Piazza Dante, senza casco e in transito in area pedonale



Focus dei controlli in area occidentale nelle strade dove si concentrano i locali notturni di Bagnoli e Fuorigrotta.

Un 58enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish e di una dose di cocaina. In tasca anche denaro ritenuto provento illecito.

Un 30enne è fuggito ad un posto di blocco ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

Nel bilancio anche un 39enne armato di coltello, un 17enne alla guida di un’auto sportiva e un parcheggiatore abusivo. Tutti denunciati.



Arrestato per spaccio un 54enne napoletano. Era in strada, nel quartiere Vomero. I carabinieri della compagnia locale lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. Addosso e in auto altre 3 bustine della stessa sostanza, per complessivi 13 grammi. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

Un 24enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di una farmacia. Addosso un coltello a serramanico di 20 centimetri.

Denunciati un 62enne per evasione e un 28enne nordafricano perché irregolare sul territorio italiano.

3 le persone segnalate alla prefettura per uso di stupefacenti. I controlli in città continueranno anche nelle prossime ore.