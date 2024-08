Napoli: carabinieri setacciano le strade di Soccavo e del rione Traiano Perquisizioni in abitazioni e in aree comuni ma anche controlli al codice della strada

I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano.

Perquisizioni in abitazioni e in aree comuni ma anche controlli al codice della strada con 30 contravvenzioni effettuate tra guida senza casco, mancanza della prevista copertura assicurativa e guida senza patente. Sanzioni per un totale di euro 39.971 euro e 6 mezzi sequestrati.

Durante le operazioni è stato arrestato un uomo trovato in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Denunciato poi un 62enne in sella a uno scooter e senza casco che quando ha visto i carabinieri ha pensato di fuggire coprendo con il piede la targa. Le speranze di farla franca sono durate pochi secondi.

Due pusher di 23 e 43 anni sono stati denunciati. I Carabinieri hanno sorpreso i due in un locale, verosimilmente adibito a piazza di spaccio, a via Orazio Coclite. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una dose di cocaina. Nel locale, però, è stato rinvenuto e sequestrato un impianto di videosorveglianza composto da cinque telecamere e un monitor. Sequestrata anche diversa sostanza da taglio per lo stupefacente e la somma in contanti di 510 euro, denaro tutto suddiviso in banconote di piccolo e medio taglio.

Quantomeno singolare la storia di un 42 enne di Quarto. L’uomo, nonostante il divieto di ritorno del Comune di Napoli, è stato sorpreso a via Anco Marzio in sella ad uno scooter senza patente perché revocata. Il 42enne viene denunciato e lo scooter sequestrato, ma durante la notte i destini a volte si incrociano. I carabinieri trovano ancora una volta l’uomo in strada ma in questa circostanza è a bordo di un’auto. Il 42enne tenta di fuggire ma dopo un breve inseguimento viene bloccato e nuovamente denunciato.

Le perquisizioni nelle aree comuni hanno permesso di rinvenire e sequestrare a via Marco Aurelio 8 colpi calibro 7,65, 8 colpi calibro 30 luger e 10 colpi calibro 38 special. Trovati anche 150 grammi di hashish suddivisi in dosi preconfezionate per a vendita a dettaglio.