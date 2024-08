Decumani: sorpreso in casa con la droga e arrestato Nei guai un 48enne napoletano

Gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato una persona che, dopo essere uscita da un’abitazione, alla vista degli operatori, si è allontanata frettolosamente riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Pertanto, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la predetta abitazione, in uso ad un uomo, rinvenendo 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 0,50 grammi e 560 euro in suddivisi in banconote in vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 48enne napoletano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.