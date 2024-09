Camorra: prefetto di Napoli, a Scampia episodi isolati Dopo il comitato per la sicurezza pubblica convocato sull'agguato in cui è rimasto ucciso un 29enne

"Si tratta di episodi certamente cruenti e che preoccupano, ma che sono isolati e che riguardano situazioni singole. Al momento non ho elementi per parlare di rischio di una nuova faida". Lo dichiara il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo il comitato per la sicurezza pubblica convocato d'urgenza sull'agguato in cui e' rimasto ucciso un 29enne con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, avvenuto in un negozio di barbiere nel quartiere Scampia. Durante la riunione del comitato si e' deciso di incrementare "in modo mirato" alcuni servizi di prevenzione e controllo del territorio, in determinati quartieri del capoluogo, con servizi anti immigrazione illegale nella citta'; servizi mirati incisivi in alcuni quartieri e una serie di servizi Alto impatto, servizi interforze". Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha analizzato anche il contesto di un altro omicidio, quello di un cittadino di origine tunisina, senza fissa dimora, avvenuto la settimana scorsa nel centro di Napoli.

L'intensificazione dei servizi di controllo riguardera' anche Scampia, sottolinea il prefetto. Dal comitato e' emersa "una presa d'atto e una nuova idea delle attivita' sul territorio che coniuga insieme l'attivita' di prevenzione di polizia con un sistema sociale su cui si terra' un focus la prossima settimana concordato con il Sindaco di Napoli". "Scampia oggi vive una sua fase di rinnovata primavera", conclude di Bari. "Ci sono tante iniziative in corso e non vorremmo che questo episodio possa offuscare tutto cio' che di buono si sta facendo".