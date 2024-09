Multe da 400 euro per chi inquina: l'esempio di Casoria in Campania Il sindaco Raffaele Bene: "Risposta forte alla richiesta di sicurezza e vivibilità"

Un’importante operazione di controllo del territorio è scattata nella serata di mercoledì in diverse aree cruciali del territorio di Casoria.

Gli agenti del comando di Polizia Locale hanno effettuato posti di blocco e controlli toccando diverse aree della città, dalla zona di San Mauro a via Pio XII fino a piazza Cirillo. L’attività ha toccato anche l’area di Arpino, con riferimento a via Benedetto Croce.

Particolare attenzione, come di consueto, è stata riservata al conferimento dei rifiuti: per questo motivo sono state presidiate anche le arterie utilizzate per trasportare irregolarmente gli scarti.

Su questo fronte sono state elevate 5 contravvenzioni, per violazione al regolamento comunale per la raccolta differenziata, da 400 euro l’una nei confronti di altrettanti cittadini sorpresi a sversare irregolarmente.

Altri controlli hanno riguardato la sicurezza stradale ed il rispetto del codice della strada, contribuendo a contrastare l’illegalità nelle sue varie forme.

“Stiamo dando una risposta concreta alla richiesta di sicurezza e vivibilità fatta dai cittadini in queste settimane. La lotta al degrado attraverso le multe per gli sversamenti sta diventando una costante, ma stiamo intervenendo su più aspetti per contrastare l’illegalità. Voglio complimentarmi con la polizia locale per lo sforzo messo in atto, ma anche con le altre forze dell’ordine, a partire dai carabinieri che nelle stesse ore fermavano in flagranza due donne per una rapina” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.