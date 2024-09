Perseguita la ex anche davanti la scuola frequentata dai figli: arrestato Terrore a Napoli: donna insultata e minacciata di morte

Un 47enne di Chiaia è stato arrestato dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli per atti persecutori, commessi nei confronti della moglie, con cui si era recentemente separato.

Non accettando la decisione di interrompere la relazione, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex. Seguendola in ogni spostamento, minacciandola anche davanti ai figli piccoli.

La situazione è degenerata in mattinata, quando la donna ha accompagnato i bambini a scuola e si è ritrovata l’ex marito davanti all’istituto.

Il 47enne ha iniziato a insultarla, a minacciarla di morte. La donna, poco prima che l’uomo si allontanasse, ha avuto la prontezza di fotografarlo e si è rivolta ai carabinieri.

I militari, anche sulla base delle precedenti denunce, hanno rintracciato il 47enne e lo hanno arrestato in differita. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.