Sant'Agnello: il sindaco incontra il tedoforo della fiamma olimpica Consegnata una pergamena celebrativa di questo momento storico, collettivo e personale

Il sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, insieme all’amministrazione comunale, ha incontrato il tedoforo Natale D’Esposito, concittadino scelto dall’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 per far parte del gruppo di 10 mila atleti portatori della Fiamma Olimpica. A lui il Primo Cittadino ha consegnato una pergamena celebrativa di questo momento storico, collettivo e personale.

«Con emozione e orgoglio - dichiara il Sindaco Antonino Coppola - la cittadinanza di Sant’Agnello celebra la partecipazione del nostro concittadino Natale D’Esposito come tedoforo della Fiamma Olimpica, simbolo di una comunità che corre unita verso i valori della pace e della fratellanza. Nei suoi passi, nella sua determinazione, nella Fiamma Olimpica che sfida secoli e generazioni, legata a doppio filo anche alla storia di Sant’Agnello, c’è il cammino di tutti noi».

Natale D’Esposito ha partecipato alle celebrazioni per le Olimpiadi nella tappa di Portici, percorrendo un tratto del lungo percorso della Fiamma Olimpica attraverso la Campania che ha abbracciato da Torre Annunziata fino al suo capoluogo, passando per i Comuni di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, tra le vie del centro storico, gli scorci sul mare e sulla costiera, le piazze e i luoghi simbolo delle città.

Un legame profondo tra Sant’Agnello e la più grande manifestazione sportiva del mondo che si rinnova dopo 65 anni. Nel 1960, infatti, fu il compianto Luigi Gargiulo, conosciuto come Giggino, all’epoca giovane cittadino di Sant’Agnello che, appena 19enne, fu scelto come tedoforo per le Olimpiadi di Roma, partecipando alle celebrazioni della Fiamma Olimpica in Penisola Sorrentina.