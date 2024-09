Droga e spaccio: 29enne gambiano incastrato dalla polizia L'intervento tempestivo da parte degli agenti

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paolo, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un uomo che si è po allontanato frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 20 stecche di hashish del peso di circa 60 grammi, 9 pastiglie di ecstasy del peso di circa 3,50 grammi e 10 euro.

Per tali motivi, un 29enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.