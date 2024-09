Arrestato per stalking evade e va dalla moglie: di nuovo in manette Ennesimo provvedimento in meno di 24 ore

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 14 settembre 2024 alle 12:38



Napoli, Chiaia: Arrestato per stalking evade e va dalla moglie. Carabinieri arrestano due volte in meno di 24 ore un 47enne