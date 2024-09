Alla guida di un autocarro urta un'auto sulla tangenziale di Napoli e fugge La polizia denuncia un 34enne per lesioni, fuga ed omissione di soccorso

Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale, sulla carreggiata della tangenziale di Napoli, all’interno della galleria “Monte Sant’Angelo”, hanno soccorso una donna a bordo di un’autovettura rimasta ferita dopo essere stata tamponata lateralmente da un uomo a bordo di un autocarro, che si è poi dato alla fuga omettendo di prestare i dovuti soccorsi.

Successivamente, gli operatori a seguito di incessanti indagini e grazie alle visioni delle immagini di monitoraggio traffico della tangenziale di Napoli e quelle di un’area di servizio, dove lo stesso si era fermato per controllare i danni del proprio veicolo, sono riusciti a risalire all’autocarro e al conducente.

Sono stati così esperiti accertamenti tecnici sull’autocarro dai quali sono risultati danni nella parte anteriore-destra, compatibili e riconducibili all’impatto con l’autovettura della donna.

Pertanto, un 34enne residente nel napoletano è stato deferito in stato di libertà per i reati di lesioni, fuga ed omissione di soccorso e, altresì, sanzionato per la velocità non commisurata e divieto di sorpasso.