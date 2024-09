Investito e ucciso a Marano di Napoli: ipotesi lite, 20enne in caserma Svolta nelle indagini sull'incidente stradale in via del Mare

L'ipotesi della lite e un automobilista 20enne in caserma: all'alba i Carabinieri della sezione Radiomobile di Marano di napoli sono intervenuti in via del Mare per un incidente stradale in cui ha perso la vita Corrado Finale, mentre l'amico 18enne è rimasto ferito. Nel pomeriggio ecco la svolta nelle indagini: i Carabinieri hanno individuato il possibile investitore, trattenuto in caserma in attesa di ulteriori accertamenti. Sono attesi sviluppi da parte dell'autorità giudiziaria e prende corpo l'ipotesi dell'omicidio volontario dopo una lite.

Per l'amico 18enne prognosi di 30 giorni

Finale viaggiava in compagnia di un amico su uno scooter. Il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto in via del Mare con i due giovani, gravemente feriti, trasportati all'ospedale di Pozzuoli: un trasferimento vano per Finale, deceduto nel nosocomio puteolano. L'altro passeggero, 18enne, è stato ricoverato con prognosi di 30 giorni per fratture multiple. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.