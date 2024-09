Controlli nelle stazioni metro e funicolari: ancora un arresto dei carabinieri Nei guai per droga un 16enne

E’ rimasto in piazza Fuga per diverse ore. Prima in un punto, poi in un altro, sempre a pochi passi dalla stazione della funicolare. La sua presenza è rimasta inosservata per gran parte dei pedoni e dei viaggiatori. Non per i carabinieri della stazione Vomero, impegnati in un servizio antidroga e antiborseggio tra le varie stazioni metro e funicolari del quartiere.

Quando si sono avvicinati al ragazzo, hanno scoperto che era appena 16enne. E che addosso nascondeva un panetto di hashish di 80 grammi. Il giovane, studente, di Posillipo, teneva nelle tasche altri 10 grammi della stessa sostanza ma già frazionati in dosi e 4,5 grammi di marijuana. Non solo droga, anche 250 euro in contante ritenuto provento di spaccio ed un bilancino di precisione.

Il 16enne è stato arrestato e tradotto al centro di Prima accoglienza dei Colli Aminei. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.



Di ieri l'ultimo arresto durante i servizi organizzati nelle stazioni e nei mezzi pubblici.

Napoli Capodimonte: Fenomeno pickpocketing. Lotta ai borseggiatori. Tre persone arrestate. I consigli dei Carabinieri



Carabinieri impegnati nei controlli volti a contrastare gli scippatori e in particolare i furti con destrezza all’interno dei mezzi pubblici. Durante un servizio ad hoc predisposto dalla compagnia carabinieri Napoli Vomero, i militari della stazione di Capodimonte hanno arrestato 3 persone. Sono di Napoli e hanno precedenti specifici.

Domenica pomeriggio. I carabinieri sono a bordo dell’autobus C 63 che sta percorrendo la tratta “Piazza Dante” – “Museo bosco di Capodimonte”. I tre esperti indagati, sotto lo sguardo attento dei carabinieri in borghese, adocchiano un turista francese e lo puntano. Con una rapidità non comune, sottraggono dal marsupio e dalla tasca posteriore del jeans della vittima prima il portafoglio e successivamente lo smartphone.

I tre vengono immediatamente bloccati mentre il maltolto è restituito al legittimo proprietario che non si era accorto di nulla. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.



Il comando provinciale di Napoli rinnova i consigli nella lotta ai borseggiatori:



Prima di salire a bordo assicurati che tutte le borse che stai portando siano chiuse, porta borse e borselli con l’apertura rivolta all’interno e proteggili con una mano sopra, non tenere il portafogli e lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni ma custodiscili nella tasca anteriore, porta zaini e marsupi avanti, mantieni alta la concentrazione non lasciarti distrarre dallo smartphone o dalle conversazioni di altri viaggiatori, vita di farti accerchiare da persone che sembrano conoscersi tra loro.