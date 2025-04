Muscarà: "Basta fantocci, il sud ha bisogno di protagonisti veri" "Ambiente, lavoro e sanità siano i cardini della nuova Campania"

"Dopo anni di promesse mancate, il Sud ha bisogno di protagonisti veri, non di fantocci manovrati per garantire la continuità del sistema De Luca".

Così la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, intervenuta questa mattina all’incontro organizzato da Sud Protagonista presso l’Holiday Inn di Napoli, che ha visto la partecipazione di movimenti civici, associazioni e rappresentanti della società civile in vista delle elezioni regionali del 2025.

Dopo la bocciatura del terzo mandato per Vincenzo De Luca, si apre uno spazio politico nuovo, dove la partecipazione dal basso e la credibilità di chi ha già dimostrato con i fatti il proprio impegno possono finalmente emergere.

"Sono pronta ad ascoltare e ad appoggiare chi ha lavorato in questi anni nei territori, chi ha saputo difendere diritti e beni comuni, chi non vuole più promettere ma agire", ha dichiarato Muscarà.



Nel suo intervento, la consigliera ha ribadito i temi centrali per un cambiamento autentico: ambiente, lavoro e sanità, oggi travolti da una gestione che ha favorito clientele e grandi interessi privati. Ha inoltre lanciato un chiaro appello contro l’autonomia differenziata, che rischia di aumentare le disuguaglianze tra Nord e Sud, privando la Campania di risorse fondamentali.

"La nostra regione ha bisogno di una visione forte, capace di restituire dignità ai cittadini e speranza a chi ha smesso di votare per delusione - ha concluso Muscarà - è tempo che la società civile diventi protagonista e che si costruisca insieme un’alternativa vera, senza scorciatoie e senza compromessi".