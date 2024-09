Bimba ricoverata al Santobono: il sospetto è che avrebbe ingerito droga Indagini in corso da parte dei carabinieri

Il sospetto è che avrebbe ingerito accidentalmente droga, probabilmente hashish, la bimba di 10 mesi che nella tarda serata di ieri è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per una intossicazione.

Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri per cercare di capire cosa realmente è accaduto. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La pattuglia mobile di zona dei carabinieri ha acquisito al pronto soccorso tutti gli elementi utili alle indagini. La piccola è ancora in ospedale, sta bene e non corre alcun pericolo.