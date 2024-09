Terra dei fuochi, polizia locale in azione: mezzi sequestrati e denunce Il sindaco Raffaele Bene: "Con risorse adeguate Casoria sarà controllata sempre meglio"

Continuano senza sosta le operazioni degli agenti del comando di polizia locale di Casoria mirate a contrastare lo sversamento ed il trasporto illecito di rifiuti sul territorio comunale. Come ormai da prassi anche nella serata di mercoledì 18 le pattuglie della Municipale sono scese in strada nell’ambito del piano Terra dei Fuochi per monitorare il conferimento e il trasferimento dei materiali di scarto.

Posti di blocco e controlli sono stati istituiti in tutto il territorio comunale, dal centro di Casoria ad Arpino, con particolare attenzione alle porte di accesso alla città, come la Sannitica ed ad alcuni snodi cruciali.

Il bilancio complessivo delle ultime operazioni è di 5 veicoli, dediti al trasporto di materiale non conforme al normale conferimento dei rifiuti, finiti sotto sequestro

. Requisiti anche i piccoli mezzi dove vengono custoditi rifiuti in maniera irregolare. Tutti i soggetti sorpresi dalla polizia municipale in comportamenti illeciti sono stati identificati e denunciati a piede libero.

A seguire le operazioni, coordinate dal maggiore Paolo Borzillo, anche l’assessore alla Sicurezza Antonio Ricciardi che ha lodato l’operato degli agenti: “Quello che sta portando avanti in queste settimane la Polizia Locale è un lavoro certosino e spesso oscuro, ma indispensabile per garantire alla Città la vivibilità che noi tutti meritiamo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Raffaele Bene: “La costanza di questi interventi è il segnale più importante che stiamo dando alla Città. Confidiamo di contare su risorse adeguate per pattugliare in maniera sempre più efficace un territorio complesso come quello di Casoria”.