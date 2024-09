Posillipo: individuati e arrestati dalla polizia subito dopo la rapina Nei mirino dei malviventi un gruppo di giovani

Gli agenti dei commissariati Posillipo e San Ferdinando, a seguito di una nota diramata dalla locale sala operativa, sono intervenuti in zona Posillipo per la segnalazione di una rapina perpetrata da tre persone a bordo di un’auto, ai danni di un gruppo di giovani.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono riusciti a rintracciare la vettura segnalata mentre percorreva via Petrarca.

Alla vista degli operatori, il conducente del veicolo ha tentato di darsi alla fuga ma i poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Orazio, hanno raggiunto e bloccato i tre fuggitivi che sono stati trovati in possesso di una pistola Walther con 7 cartucce, un cappello e due scaldacollo; nel veicolo, invece, sono stati rinvenuti 3 cellulari, un bracciale e 70 euro.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito è emerso che i tre, poco prima in via Posillipo, sotto la minaccia di una pistola e con il volto travisato, avevano sottratto a 3 giovani i loro cellulari, il braccialetto ed il denaro.

Per questi motivi, gli indagati, identificati per tre napoletani, di cui due 18enni ed un 21enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per rapina e detenzione di arma comune da sparo; la refurtiva, invece, è stata restituita ai legittimi proprietari.