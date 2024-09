Racket agli imprenditori nel napoletano: 4 persone raggiunte da misura cautelare L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan Mallardo, operante sul territorio di Giugliano in Campania e zone limitrofe.

In particolare - si legge nel lancio stampa dei carabinieri - le condotte estorsive sarebbero state poste in essere in danno di imprenditori per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.