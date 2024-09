Sorpreso con la droga dalla polizia: arrestato 32enne gambiano E' successo durante un controllo a corso Novara a Napoli

Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 6 bustine di marijuana del peso di circa 10 grammi, 8 involucri di cocaina di circa 2 grammi e 4 stecche di hashish del peso di circa 9 grammi.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto altre 230 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 420 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 32enne gambiano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.