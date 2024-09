Crolla palazzina a Saviano, famiglia sotto le macerie: morti due bambini L'esplosione dovuta ad una fuga di gas: si scava senza sosta tra i detriti

E' pesantissimo il bilancio dell'esplosione di una palazzina di due piani a Saviano che ha fatto crollare l'edificio. I vigili del fuoco hanno estratto finora i corpi senza vita di due bambini di 6 e 4 anni. Si tratta dei figli della coppia che viveva al primo piano. Estratti vivi il padre ed il piccolo di due anni, entrambi trasportati in ospedale. L'uomo è in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli, il bimbo è ricoverato al Santobono.

Si scava senza sosta sotto le macerie, alla ricerca della madre e di un'altra persona anziana. Con ogni probabilità, il disastro è avvenuto al secondo piano, per l'esplosione di una bombola di gas che ha sventrato l'edificio.

La deflagrazione è avvenuta questa mattina, quando tutti gli occupanti erano in casa. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. Si è scavato anche a mani nude per tirare fuori le vittime dal cumulo di cemento e detriti.

Purtroppo i due bambini non ce l'hanno fatta. La Prefettura di Napoli ha aperto il centro di coordinamento soccorsi.

La tragedia di Saviano è all'attenzione anche del Governo: il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha commentato: "Viviamo con apprensione l'esito delle operazioni di salvataggio dei Vigili del fuoco nella palazzina crollata a Saviano. Al dolore per la vittima già recuperata si unisce la speranza di salvare le altre persone ancora sotto le macerie. In attesa di accertare le cause la memoria torna alla tragedia del 2021 a Ravanusa con il suo pesante bilancio''.