Crollo Saviano, si scava anche a mani nude tra le macerie Oltre 60 volontari della Protezione civile: allertato anche team di psicologi per i sopravvissuti

Il sistema regionale di Protezione civile, Asl e 118 sono al lavoro a Saviano sin dal primo allarme per il crollo della palazzina in via Tappia. Lo fa sapere in una nota Palazzo Santa Lucia.

"Oltre sessanta i volontari della Protezione Civile della Regione Campania che stanno prendendo parte alle operazioni di soccorso e ricerca delle persone rimaste coinvolte, a supporto dei Vigili del fuoco: si continua a scavare anche con l'ausilio delle unità cinofile e degli operatori di Sma Campania".

Immediatamente operativi anche il 118, l'Asl Napoli 3 e l'Asl Napoli 1: allertati subito tutti gli ospedali Dea di secondo livello. A supporto dei familiari delle vittime, attivati anche gli psicologi dell'emergenza della Regione Campania.