Palazzina crollata a Saviano, la premier Giorgia Meloni telefona ai sindaci Il Governo esprime solidarietà alle comunità e ai parenti delle vittime

La premier Giorgia Meloni ha avuto dagli Stati Uniti alcuni colloqui telefonici con il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano. Lo riferisce Palazzo Chigi.

"Meloni ha espresso al sindaco Simonelli e, per il suo tramite, ai parenti delle vittime e alle altre famiglie coinvolte, il proprio cordoglio e quello del governo per il tragico incidente accaduto questa mattina, ha assicurato la vicinanza delle istituzioni nazionali alle amministrazioni locali e ha ringraziato i soccorritori", come fanno sapere dalla Presidenza del Consiglio.

"Esprimo la mia vicinanza e di tutta la città metropolitana di Napoli alla famiglia colpita da questa tragedia immane e seguo il lavoro dei soccorritori che stanno lottando contro il tempo, alla ricerca dei dispersi liberando dalle macerie quel che resta della palazzina crollata stamattina nel comune di Saviano per una fuga di gas. La mia vicinanza e solidarietà si estende, attraverso il sindaco Vincenzo Simonelli, a tutta la comunità di Saviano". Così il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.