IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il motivo misterioso Il Napoli non è una squadra capace di congelare la palla, è il suo limite. Ma qual è il motivo?

Finalmente qualcuno lo ha detto: "Il Napoli non è una squadra capace di congelare la palla, è il suo limite". Ad affermarlo è stato Umberto Chiarello nel suo editoriale televisivo del lunedì successivo alla partita del Maradona contro il Milan. Del resto c'era da spiegarsi l'ennesimo obbrobrioso secondo tempo della squadra azzurra dopo essere andata, anche meritatamente, in (per fortuna doppio) vantaggio, pure se questa volta non è accaduto quello che era già successo per due volte all'Olimpico contro Roma e Lazio, ma solo per mera fortuna. Peccato, però, che nessuno dica il vero motivo di questo ineluttabile limite.