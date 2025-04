Juve Stabia, Pierobon operato per la riduzione della frattura dello zigomo L'intervento è perfettamente riuscito

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il calciatore Christian Pierobon, questa mattina, presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico Federico II di Napoli è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura dello zigomo.

L’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata dal direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale, professore Giovanni Dell’Aversana Orabona che la società ringrazia per l’operato e la grande disponibilità e professionalità insieme a tutto il suo staff.

Le condizioni del calciatore verranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico della nostra società con i dottori Cinque e Porpora e i fisioterapisti Mario Aurino, Ciro e Gaetano Nastro per il normale decorso post operatorio e per valutare i tempi di recupero dell’atleta.