Porta Capuana, residenti e commercianti in piazza contro il degrado La manifestazione in programma domani, sabato 5 aprile, in piazza Leone

Domani, sabato 5 aprile, a Napoli si terrà una manifestazione pubblica per protestare contro lo stato di abbandono e degrado in cui versano l'ex Pretura e Porta Capuana. "I lavori di ristrutturazione dell'ex sede della Pretura, complesso di profonda storicità di Napoli , sono da anni fermi e il cantiere - denunciano il deputato Avs Francesco Borrelli e la consigliera regionale della Campania Roberta Gaeta, presenti domani alla manifestazione - è un ricettacolo di immondizia e degrado che i tossicodipendenti utilizzano per iniettarsi eroina. Tutta la zona di Porta Capuana da anni è completamente abbandonata a sé stessa lasciando proliferare criminalità, anarchia, violenza e decadimento. Le Istituzioni sono chiamate ad una risposta rapida e concreta".

L'incontro è previsto per le 11 a piazza Giovanni Leone, sotto l'ex-Pretura, lato via Casanova. L'evento è promosso dai residenti e dai commercianti di Porta Capuana e zone circostanti che su Facebook scrivono: "le condizioni in cui versano l'ex-Pretura e l'area di Porta Capuana sono inaccettabili. Un luogo storico e centrale della nostra città lasciato a sé stesso tra sporcizia, incuria e degrado. È ora di agire!". I partecipanti si indosseranno delle t-shirt su cui sono stampati degli slogan per protestare contro l'invasione di siringhe e immondizia e contro la mala burocrazia.