Napoli, Capodanno: vivo plauso ai carabinieri della stazione Vomero Arrestato un giovane per detenzione e spaccio di droga

"Esprimo un vivo plauso ai carabinieri della stazione del Vomero per l'arresto effettuato nel corso di un blitz anti droga, in via Pacio Bertini, nei pressi del parco Mascagna, di un giovane incensurato per detenzione di droga ai fini di spaccio - afferma Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione del Vomero, promotore, tra l'altro, di una petizione online che per chiedere una maggiore sicurezza per gli abitanti della collina partenopea, petizione che ha raggiunto quasi 800 firme -. Con l'occasione auspico che, adesso che sono riprese le attività scolastiche, con maggiori rischi segnatamente per gli studenti d'incappare in questi venditori di morte, vengano mantenute e ulteriormente intensificate le attività di prevenzione e i controlli mirati, anche avvalendosi di sistemi come la videosorveglianza.

A mio avviso - aggiunge Capodanno - resta fondamentale continuare, intensificandola, l'attività tesa a un coordinamento ottimale tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani con la presenza costante delle forze dell'ordine in un'area, quella della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove purtroppo da tempo si registra la presenza di spacciatori e dove continuano a manifestarsi purtroppo le attività delinquenziali, anche ad opera delle famigerate baby gang, con scippi, furti e rapine ai danni di cittadini e di commercianti “.