Pauroso scontro tra un bus e un furgone a Ischia: 6 feriti di cui uno grave Ad avere la peggio il conducente di un furgono rimasto incastrato tra le lamiere

Pauroso scontro tra un bus del trasporto pubblico Eav e un furgone. E' successo lungo il tratto di strada che da Ischia porta a Barano. Il bilancio complessivo è di sei feriti di cui uno in prognosi riservata. Per cause in corso di accertamento il mezzo guidato da un 30enne è finito contro l'autobus sulla corsia opposta.

I vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto lo hanno estratto dalle lamiere contorte del veicolo tra non poche difficoltà. Avrebbe riportato lesioni piuttosto serie.

L'uomo è giunto in codice rosso all'ospedale Rizzoli dove i medici lo hanno sottosto ad un delicato intervento chirurgico. In ospedale anche cinque occupanti del bus tra cui l'autista e un turista francese.