Crollo Saviano: prefetto, istituzioni accanto a famiglie vittime Oggi a Saviano i funerali delle 4 vittime del crollo

"Le istituzioni si sono fatte protagoniste di un abbraccio, di un afflato a questa famiglia, a questa comunità". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che oggi a Saviano ha preso parte al rito funebre delle quattro vittime del crollo della palazzina, intervenendo in rappresentanza del Governo. "Oggi auguriamo una pronta guarigione alle due persone che sono ricoverate in ospedale", ha aggiunto ritenendo che le istituzioni non mancheranno di accompagnare queste persone lungo un percorso "che è di dolore e di sofferenze ma anche di speranza".

Presente il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi. Gremita di autorità e gente comune la palestra della scuola media "Ciccone", per dare l’ultimo saluto ai bambini Giuseppe e Autilia Pia, alla mamma Vincenza Spadafora e alla nonna Autilia Ambrosino, durante la cerimonia funebre officiata dal Vescovo di Nola Francesco Marino. Ancora ricoverati in ospedale il papà Antonio Zotto e il piccolo Gennaro di soli due anni.

Ai funerali presente anche il consigliere metropolitano Giuseppe Vencivenga, sindaco di Frattaminore, accanto ad altri sindaci del territorio, e il gonfalone, listato a lutto, della Città Metropolitana di Napoli