Sorpreso dalla polizia a spacciare droga: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne gambiano

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 4 bustine di marijuana del peso di circa 4 grammi, 4 involcucri di hashish del peso di 11 grammi, 2 involucri di eroina di circa 11 grammi e 80 euro.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 30enne gambiano con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.