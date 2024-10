Napoli: Blitz della Polizia locale, oltre cento verbali Ben 81 per violazioni al codice della strada e 23 di natura amministrativa

La polizia locale di Napoli ha elevato complessivamente 104 verbali, suddivisi in 81 per violazioni al codice della strada e 23 di natura amministrativa, nell'ambito di numerose operazioni condotte dalle diverse unità operative. Nel quartiere Stella sono stati eseguiti controlli in varie attività di somministrazione alimenti e bevande. In particolare, due esercizi sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico con aree occupate illegalmente che variavano da 2 a 8 metri quadrati. Inoltre, sono stati elevati 31 verbali per infrazioni al codice della strada, tra cui soste vietate, intralcio alla circolazione e sosta sul marciapiede, oltre alla denuncia di un parcheggiatore abusivo recidivo.

Contemporaneamente, in piazza Dante e piazza Carità, si è svolta un'operazione congiunta con gli ispettori dell'Asia. Sono stati sanzionati due esercizi commerciali per il conferimento irregolare di rifiuti, non rispettando le norme comunali sulla raccolta differenziata. Sono stati emessi complessivamente sette verbali per violazioni alle normative sui rifiuti, e ulteriori sanzioni sono state elevate nei confronti di persone fisiche sorprese a conferire rifiuti non differenziati in modo inappropriato. Controlli di Polizia Amministrativa sono stati condotti in vico Santa Maria dell'Aiuto, dove un esercizio di somministrazione è stato sanzionato per un'occupazione abusiva di suolo pubblico di 12 metri quadrati.

Sul fronte della sicurezza stradale, in piazza Matteotti e nelle vie limitrofe, sono state sanzionate tre autorimesse per irregolarità amministrative in violazione del regolamento comunale n. 75/2022. Inoltre, sono stati rimossi nove veicoli in sosta vietata e contestate numerose infrazioni al codice della strada, per un totale di 50 verbali emessi. Infine, un'operazione congiunta tra l'Unità Operativa Secondigliano e l'Unità Operativa I.A.E.S. di Tutela Ambientale ha portato al sequestro di un'officina meccanica di 200 mq, priva di autorizzazioni, in via del Cassano. Il titolare è stato denunciato per reati ambientali e abusi edilizi, con il conseguente sequestro di attrezzature e rifiuti speciali