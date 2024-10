Discarica abusiva in via Sogliano, scatta il sequestro Sopralluogo congiunto di Polizia locale e Asl

Gli agenti della Polizia locale ed il personale dell’Asl veterinaria hanno effettuato un sopralluogo in via Via Sogliano, in un’area di circa 2000 mq sottoposta a vincolo paesaggistico ed aeroportuale, dove hanno riscontrato la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto con la presenza al suolo di materiale ferroso, legname, pneumatici ed inerti, nonché di tre manufatti realizzati abusivamente.

L’intera area, di circa 2000 mq, è stata sottoposta a sequestro e il titolare dell’area è stato deferito alla Procura per violazioni della normativa ambientale e urbanistica. ll personale Asl ha inoltre verificato lo stato di salute di 4 cani trovati all’interno di uno dei

manufatti, uno dei quali sprovvisto di microchip.