Giugliano in Campania: rapinatore incensurato arrestato dai carabinieri Armato di coltello aveva poco prima rapinato un centro scommesse di Quarto

A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per rapina un 19enne incensurato del posto. L’uomo, armato di coltello aveva poco prima rapinato un centro scommesse di Quarto, a via Masullo. Il 19enne, presi i 1.300 euro in contanti, era fuggito. Le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare l’uomo e di rintracciarlo nella sua abitazione.

Il denaro è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L’arrestato è in attesa di giudizio.