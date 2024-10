Aversa: furto con scasso in un ristorante, locale completamente distrutto Il proprietario in lacrime si sfoga sui social

Dolore e disperazione. Sono i sentimenti che negli ultimi giorni stanno attanagliando il titolare del ristorante “Mapè Vino & Cucina” di Aversa. La notte tra domenica 6 ottobre e lunedì 7 infatti il locale è stato oggetto di un raid ed è stato completamente devastato e messo sottosopra come si vede dalle immagini diffuse dal profilo Instagram dell’attività ristorativa.

“Quei bastardi, quei bastardi hanno distrutto tutto” - si sente dire nel video da una voce rotta dal pianto.

“Avrei dovuto godermi qualche ora di sonno in più e trascorrere il mio giorno libero in serenità dopo una settimana intensa di lavoro in cucina. Invece, sono stato svegliato bruscamente da mia mamma che, con voce tremante, mi diceva: ‘Marino, svegliati, hanno rubato al locale.” – si legge sul post che accompagna il filmato- “Quei farabutti sono entrati nel mio locale, il posto dove ho investito sogni e speranze. Quando sono arrivato e ho visto i danni, un senso di impotenza mi ha travolto. Ho sentito il cuore spezzarsi dalla rabbia, dalla tristezza e dalla delusione.

“Questo è il terzo furto con scasso che mi capita quest'anno” –continua- “Ho un ristorante, non una gioielleria!”

“Le parole, le lacrime e la rabbia di questo ragazzo dovrebbero far breccia nel cuore ma anche nella testa di chi dovrebbe garantire la sicurezza e l’incolumità eppure continua a sottovalutare il problema dei furti e della criminalità.

Quanti altri cittadini ed imprenditori dovranno piangere, magari decidendo di abbandonare questa terra, prima che ci si decida a mettere in campo le forze di cui si dispone per fronteggiare questa nuova orda di criminali e delinquenti? - ha dichiarato il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui alcuni amici del ristoratore hanno segnalato l’accaduto.