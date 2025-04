L'accademia italiana qualità della vita alla manifestazione contro il riarmo Domenico Esposito: "La pace come motore di un'esistenza condivisa"

Anche l’accademia italiana qualità della vita alla manifestazione a Roma del 5 Aprile indetta dal Movimento 5 Stelle per la Pace e contro il riarmo in Europa. Plusvalore di questa prestigiosa presenza, spiega il presidente Esposito, è “l’esistenza di una nostra proposta di negoziato per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

L’Accademia Qualità della Vita, presieduta da Domenico Esposito, nasce a Napoli nel lontano 2008 e fin dall’inizio si è sempre occupata di problemi e criticità sociali, come anche dei grandi temi con valenza globale. “Oggi il mondo accende i riflettori su guerra e pace e Roma sembra essere la location ideale per far sentire la nostra voce - sottolinea Esposito - ma non in maniera sterile o strumentalizzata, ma apportando idee che possano servire alla pace e alla cooperazione produttiva tra i popoli”.

“La nostra adesione alla manifestazione indetta dal presidente dei 5 Stelle Conte - continua Esposito - è il voler andare oltre il dibattito politico sull’opportunità o meno di un riarmo globale, sottolineando il valore assoluto della Pace come motore della nostra esistenza”.

“Andiamo a Roma - sottolineato Domenico Esposito - convinti di fare la differenza in un Paese diviso su questi argomenti e senza una linea comune sui negoziati, indispensabili non solo per far tacere le armi ma anche e soprattutto per riportare un equilibrio imprescindibile nel rapporto tra popoli, culture ed esigenze comuni”. “Al di là della nostra contrarietà al riarmo come punto di partenza - puntualizza Esposito - ricordiamo che esiste una nostra proposta circa la pace in Ucraina e per la normalizzazione dei rapporti tra Occidente e Russia. Alla base c’è ovviamente l’assunzione di responsabilità da entrambe le parti, in modo tale da raggiungere un accordo condiviso.

La nostra proposta, in sintesi, mira a convertire le sanzioni economiche imposte alla Russia in risarcimenti diretti per il popolo ucraino, contribuendo alla ricostruzione del paese e ponendo le basi per un nuovo equilibrio geopolitico fondato sulla collaborazione e sulla crescita condivisa. Questa proposta punta a generare un equilibrio di vantaggi per tutte le parti.

L’Europa, sostenendo l’Ucraina nella ricostruzione con i fondi russi, ne rafforzerebbe stabilità e crescita economica”. “Il senso della nostra presenza a Roma è proprio questo, dare contributo al dibattito politico e sociale, evidenziando una linea precisa condivisa da molti” - ha poi concluso il presidente Esposito.