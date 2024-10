Piazza Principe Umberto a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato In manette è finito un 25enne algerino

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 25enne algerino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Principe Umberto, hanno notato il prevenuto che, in cambio di una banconota, ha ceduto un involucro ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish del peso di 7,5 grammi circa e di 70 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.