Tentano il furto in un negozio: arrestati due uomini E' successo nel quartiere Arenella di Napoli

La polizia ha arrestato per tentato furto aggravato due napoletani, di 34 e 36 anni, con precedenti anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Edgardo Cortese, hanno notato due soggetti intenti a forzare la serranda di un esercizio commerciale utilizzando un transpallet.

Pertanto, i poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato gli indagati accertando, altresì, che la saracinesca dell’attività commerciale era stata danneggiata.