Rapina a mano armata in farmacia ma la pistola è finta: arrestato dalla polizia Terrore nel quartiere Pianura di Napoli

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano, con precedenti, per rapina aggravata. In particolare, gli agenti del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione del locale ufficio, sono intervenuti in via Provinciale Napoli, per la segnalazione di una persona armata all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono entrati nel locale riuscendo a bloccare, con non poche difficoltà, il rapinatore che stava tentando di fuggire; lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, marca Beretta calibro 9, priva di tappo rosso e 1450 euro, provento dell’attività delittuosa.